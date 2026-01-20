circle x black
Bologna e il limite a 30 km all'ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimento

Il Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna si è espresso oggi sul ricorso, promosso da Fratelli d'Italia, cancellando di fatto le ordinanze

Limite di 30 km all'ora nel centro di Bologna
20 gennaio 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
Il Tar dell'Emilia Romagna accoglie oggi, martedì 20 gennaio, il ricorso di due tassisti e annulla il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di 30 chilometri orari nel centro cittadino. "Il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna si è espresso oggi sul ricorso promosso da Fratelli d'Italia, tramite il proprio europarlamentare Stefano Cavedagna, per l'annullamento delle ordinanze su Bologna 30 , anche a supporto di categorie colpite dal provvedimento" informa Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati. "Il Tar ha accolto i ricorsi annullando le ordinanze, rimarcando l'illegittimità dell'azione del Comune che ha operato fuori dalle proprie competenze per meri scopi propagandistici''.

''Confermiamo tutta la disponibilità ad affrontare il tema della sicurezza stradale anche in ambito urbano in piena collaborazione con le istituzioni interessate, come ho detto fin dal primo momento quando ancora ricoprivo l'incarico di vice ministro ai trasporti. Questo, tuttavia, non può essere fatto con operazioni propagandistiche illegittime e fuorvianti che non hanno come obiettivo quello di risolvere, ma di fare demagogia a spese dei cittadini. Dispiace che i giudici amministrativi abbiano impiegato due anni per accogliere un ricorso la cui fondatezza era evidente".

