circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, nasce 'Zona 30': limite 30 km orari in Ztl centro storico

Patanè: "Da domani tutta l'area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità di 30 km orari, anche le strade più larghe"

Traffico nel centro di Roma
Traffico nel centro di Roma
14 gennaio 2026 | 17.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Limite di velocità a 30 km orari nel cuore di Roma. Da domani, 15 gennaio 2026, entra in vigore il nuovo provvedimento. Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha firmato e protocollato la determina che istituisce la 'Zona 30' all'interno dell'area della Ztl Centro Storico, in attuazione alla delibera approvata dalla Giunta Capitolina il 13 novembre 2025.

"Da domani - ha commentato l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - tutta l'area della Ztl Centro Storico avrà un limite di velocità di 30 km/h, anche le strade larghe, che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre incidenti, vittime e il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità. Il primo mese - aggiunge Patanè - sarà di assestamento e servirà, grazie anche all'avvio di una campagna di comunicazione sul tema, a far abituare i cittadini alla nuova Zona 30. Dopodiché saranno anche installati gli indicatori della velocità in corrispondenza di alcuni punti strategici".

Il Comando della Polizia Locale di Roma Capitale, nel frattempo, ha predisposto un rafforzamento della vigilanza nelle zone 30 del Centro Storico ZTL, con pattuglie che svolgeranno un servizio di controllo itinerante per garantire il rispetto dei nuovi limiti di velocità.

"È fondamentale, soprattutto nelle prime settimane, aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle nuove regole e abituarli a rispettare i limiti di velocità - afferma il Comandante del Corpo, Mario De Sclavis - La nostra azione di controllo sarà capillare e mirata, non solo con l'obiettivo di contrastare le condotte scorrette, ma anche di sensibilizzare i conducenti".

"La Polizia Locale - prosegue - continuerà a svolgere la consueta attività di vigilanza a tutela della sicurezza stradale e laddove non sarà possibile l'utilizzo di strumenti di rilevazione della velocità secondo le norme in vigore, saranno comunque effettuati i controlli secondo le modalità e le regole previste dal codice della strada per contrastare le condotte di guida scorrette".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zona 30 roma roma ztl zona 30
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza