Calabria, Conte: "Candidatura Tridico punto di partenza per lavoro di coalizione seria"

"Con lui le garanzie di trasparenza, professionalità e rettitudine morale che servono per fare il bene dei calabresi"

Giuseppe Conte e Pasquale Tridico (Fotogramma/Ipa)
Giuseppe Conte e Pasquale Tridico (Fotogramma/Ipa)
24 agosto 2025 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

''La sua candidatura per la presidenza della Regione Calabria è il punto di partenza per il lavoro di una coalizione seria, che sfida il malgoverno del centrodestra sulla base di un programma che mette al centro sanità, giustizia sociale e il rilancio del Mezzogiorno". Così sui social il presidente del M5S, Giuseppe Conte, sulla candidatura di Pasquale Tridico alle Regionali in Calabria.

"Gli faccio i miei auguri per questa campagna elettorale che si preannuncia intensa ed entusiasmante. Vogliamo coinvolgere tutti i cittadini calabresi in questo dialogo virtuoso, in questo progetto di cambiamento. Ci vedremo presto nelle strade e nei comuni calabresi: con Pasquale Tridico che offre le garanzie di trasparenza, professionalità e rettitudine morale che servono per fare il bene dei calabresi. Forza Pasquale!'', scrive Conte.

''Pasquale Tridico non è soltanto uno stimato studioso, apprezzato dalla comunità scientifica - sottolinea - È anche una persona che ha dimostrato, nei ruoli istituzionali rivestiti, grande capacità operativa. Attualmente sta guidando la delegazione parlamentare del M5S in Europa, con grande passione e dedizione. Ma di fronte a una pressione cresciuta giorno dopo giorno delle forze politiche e sociali e di numerosi concittadini calabresi ha accettato la sfida di correre come presidente della Regione Calabria, per portare una meritata ventata di cambiamento nella sua terra''.

''L’amore per la sua terra e la consapevolezza che la Calabria, come tutto il Sud, deve diventare il centro propulsore per un nuovo rilancio nazionale sono state le carte decisive per fargli accettare questa importante sfida, che impegna l’intera coalizione progressista - afferma Conte - Pasquale è la persona giusta per far voltare pagina a una regione troppo spesso ostaggio di dinamiche clientelari che hanno favorito gli interessi di pochi a dispetto del benessere di tutti''.

