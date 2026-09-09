circle x black
Cerca nel sito
 

Alla Camera voto 'touch', Qr code e nuove telecamere in Alta definizione: aula rinnovata per la ripresa dei lavori

Ecco le novità introdotte grazie ai lavori che sono andati avanti a Montecitorio durante il mese di agosto

Camera dei deputati - Afp
Camera dei deputati - Afp
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 19.10
Giuseppe Greco
LETTURA: 1 minuti

Nuovi terminali, con touch screen e Qr code, per i deputati sui banchi della Camera dei deputati. Alla ripresa della piena attività dell'aula, il presidente di turno Giorgio Mulè ha illustrato ai colleghi le novità introdotte grazie ai lavori che sono andati avanti a Montecitorio durante il mese di agosto. I terminali sono stati sostituiti con nuovi modelli con display touch screen utilizzabili anche per le votazioni, eccezione fatta per quelle a scrutinio segreto che continueranno a essere fatte tramite la classica pulsantiera.

Grazie ai nuovi terminali, la validità del voto sarà accertata dall'accensione di una banda colorata sullo schermo con indicazioni del voto favorevole, contrario o di astensione e con una lampada rosso, verde o bianco a seconda del voto. I deputati, inoltre, hanno adesso a disposizione l'Odg della seduta, l'oggetto e l'esito delle votazioni, il numero delle votazioni effettuate e quelle alle quali ciascuno di loro ha partecipato. Grazie a un Qr code, è inoltre possibile avere a disposizione atti parlamentari e documentazione relativa.

A disposizione dei soli capigruppo sono invece state messe una serie di informazioni aggiuntive sulle votazioni: percentuali di partecipazione dei deputati del gruppo e voti espressi da ciascun deputato, importanti dettagli come il contingentamento dell'argomento in esame con l'indicazione dei tempi assegnati, aggiuntivi, trascorsi e residui. Un'altra serie di interventi 'estivi' ha invece riguardato il sistema audiovideo con sostituzione integrale delle telecamere, ora in Alta definizione, delle strumentazioni di regia e della modalità di emissione delle riprese, ulteriori miglioramenti rispetto a quelli introdotti di recente a Montecitorio con gli ultimi lavori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Camera dei deputati voto touch Qr code telecamere
Vedi anche
Emergenza sangue, l'appello di Osho per l'iniziativa Avis-Adnkronos domani a Roma: "Venite a donare" - Video
Venezia 83, Pamela Anderson al Lido per 'A Place to be' ma diserta la conferenza stampa - Video
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza