Camera, oggi question time con ministri Bernini, Salvini, Pichetto Fratine Musumeci

Si svolge oggi, mercoledì 16 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle misure per rendere maggiormente attrattivo il sistema della ricerca italiano per i ricercatori italiani e stranieri (Tassinari - FI-PPE); sulle iniziative volte ad attrarre ricercatori universitari provenienti dagli Usa e da altri Paesi esteri, in considerazione dei recenti provvedimenti assunti dall’Amministrazione Trump (Bonetti - AZ-PER-RE); su un piano di reclutamento straordinario dei cosiddetti ricercatori in tenure track e sulla stabilizzazione dei precari in scadenza presso gli enti di ricerca italiani (Piccolotti - AVS).

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a incrementare l'efficienza dei servizi ferroviari e tutelare i diritti dei passeggeri e dei lavoratori (Barbagallo - PD-IDP); sulle iniziative volte a garantire nel periodo estivo un adeguato servizio ferroviario per le località costiere della Liguria, in relazione ai lavori di manutenzione del ponte ferroviario sul Po a Bressana Bottarone (Pastorino - Misto-+Europa); sulle misure per calmierare i prezzi dei voli per le prossime festività e in vista della stagione turistica estiva (Carmina - M5S); sulle criticità relative all'attività di salvamento bagnanti, al fine di favorire la regolare apertura della stagione per le imprese balneari (Di Mattina - Lega); sulle iniziative volte a tutelare i risparmi delle famiglie che hanno investito nell’acquisto dell'abitazione, in considerazione degli effetti dell’inchiesta relativa all'applicazione della normativa urbanistica a Milano (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP).

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a un’interrogazione sulle iniziative per aumentare l’estrazione nazionale di gas e petrolio, nonché per aumentare l’importazione di gas naturale liquefatto, anche in considerazione della trattativa con gli Usa relativa alla vicenda dei dazi (Boschi – IV-C-RE). Il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, risponde a un’interrogazione sugli intendimenti in materia di regolamentazione dell’attività subacquea, con particolare riguardo ai profili di sicurezza, anche alla luce degli obiettivi fissati dal Piano del mare (Bignami - FDI).