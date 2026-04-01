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Camera, oggi Question time con Zangrillo e Urso

Dalle 15

Aula Camera - (Fotogramma/IPa)
Aula Camera - (Fotogramma/IPa)
01 aprile 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si svolge oggi mercoledì 1 aprile, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a rendere i documenti delle pubbliche amministrazioni digitalmente accessibili, anche al fine di assicurare l'integrazione con i sistemi di intelligenza artificiale.

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Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative urgenti per ripristinare le risorse della misura 'Transizione 5.0', al fine di tutelare il legittimo affidamento delle imprese e assicurare la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili; sulle iniziative normative volte a revocare le recenti disposizioni relative al piano 'Transizione 5.0'; sulle iniziative urgenti volte a incrementare le risorse disponibili e a rivedere la percentuale di riconoscimento del credito in relazione al piano 'Transizione 5.0'; sulle iniziative volte a soddisfare le istanze presentate nell’ambito del piano 'Transizione 5.0'; sulle iniziative per sostenere l’industria italiana nell’ambito dell’attuale contesto internazionale, anche in relazione al tavolo di confronto con le categorie produttive convocato a seguito della rimodulazione delle risorse del piano 'Transizione 5.0'; sugli effetti derivanti dalle recenti disposizioni in materia di rimodulazione delle risorse del piano 'Transizione 5.0' e iniziative volte a chiarire il quadro applicativo per le imprese interessate dalla misura; sulle iniziative per il rilancio produttivo dello stabilimento Eurallumina nel territorio del Sulcis-Iglesiente; sulla procedura di vendita di Acciaierie d’Italia s.p.a., nella prospettiva del mantenimento dei livelli occupazionali e del rilancio della produzione in tutti gli stabilimenti; sulle trattative di acquisizione di Acciaierie d’Italia e intendimenti in merito all’ipotesi di nazionalizzazione degli stabilimenti ex Ilva al fine di tutelare l’occupazione e salvaguardare la salute dei cittadini.

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Question time Pubblica amministrazione Transizione 5.0 Imprese Made in Italy
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