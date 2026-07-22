Capogruppo Pd di Piacenza difende Roggero e rischia il posto, lui è pronto a seguire indicazioni partito

Un post sui social in difesa di Mario Roggero, rilanciato poi da un sito locale. Una presa di posizione che potrebbe costare il ruolo di capogruppo Pd in consiglio comunale a Piacenza ad Andrea Fossati. Il dem ha preso le parti del gioielliere, ha spiegato che non è assolutamente a favore del Far West ma che il campo progressista non deve avere paura di dire "che la sicurezza dei commercianti, degli artigiani, di chi lavora e tiene aperta un’attività" sia un tema di sinistra. Affermazioni, su un tema di scontro caldissimo in questi giorni, che non sono passate inosservate. Ci sono state riunioni a livello locale e ne è attesa un'altra in cui potrebbe arrivare la richiesta a Fossati, da parte dei dem cittadini, di fare un passo indietro dal ruolo di capogruppo in consiglio comunale.

Contattato telefonicamente dall'Adnkronos, il diretto interessato non intende intervenire ulteriormente sulla vicenda e auspica venga chiusa il prima possibile, disponibile a seguire quelle che saranno le indicazioni del partito locale (non ci sono stati contatti con il livello nazionale) per andare senza tensioni verso le amministrative della prossima primavera a Piacenza. Fossati, nell'articolo riportato dal sito Piacenza.it, aveva detto di stare "dalla parte di Mario Roggero. Non penso che la difesa sia sempre legittima e non voglio un Paese in cui ciascuno si fa giustizia da sé. Ma non voglio nemmeno un Paese in cui un commerciante rapinato, spaventato, già segnato da precedenti violenze, venga trattato come un criminale e condannato a una pena che appare enorme rispetto al contesto umano nel quale quei fatti sono maturati".

Per poi sottolineare: "La sinistra non deve avere paura di dire che la sicurezza dei commercianti, degli artigiani, di chi lavora e tiene aperta un’attività, è un tema nostro. Non possiamo lasciare alla destra un problema che ci riguarda tutti, anche perché molti estremisti del centrodestra sfruttano il monopolio della paura, della solitudine e della richiesta di protezione. Ma proprio perché credo nello Stato di diritto, penso che la giustizia debba essere anche proporzionata, comprensibile e capace di distinguere tra il delinquente che va a rapinare e la vittima che, in una situazione estrema, reagisce perdendo lucidità". Ed ancora: "Difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Significa chiedere più Stato prima, durante e dopo: più prevenzione, più tutela per chi subisce rapine, più attenzione al grave turbamento di chi viene aggredito, e pene che non sembrino una seconda condanna per chi è stato prima di tutto vittima".