Si vota oggi alla Camera la mozione di sfiducia presentata da Pd, M5s, Avs, Iv, +Europa, nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio per la vicenda Almasri. Nel suo intervento Nordio ha ricordato che "l'attività del ministro della Giustizia non è quella di un passacarte ma di organismo che deve attivare un'attività istruttoria o pre-istruttoria rapportandosi ad altri organi di governo e ad altri organi non di governo. E lo può fare quando gli atti che arrivano dalla Corte penale internazionale sono poco convincenti, rivelano dubbi e inesattezze e in questo caso le hanno rivelate eccome: nella parte fondamentale che è quella del tempus commissi delicti", afferma il ministro.

"Che quel provvedimento (della Corte penale internazionale ndr) fosse completamente sbagliato - aggiunge - è stato dimostrato dalla stessa Corte che dopo 6 giorni ha cambiato completamente il testo". Tant'è che la Corte ha cambiato poi "un elemento strutturale del reato, il tempo del reato commesso".

"Una cosa mi lascia perplesso. Queste osservazioni che secondo me avrebbero potuto e dovuto essere mantenute in una dialettica urbana, civile, pacata sia pure nella doverosa polemica politica, sono state invece molto spesso esasperate nel linguaggio, nei toni e nelle stesse conclusioni. Si va sempre a finire 'si vuole favorire la mafia, la delinquenza organizzata'... tutte cose che suonano come offensive o quanto meno come antipatiche".