Il Consiglio dei ministri delibera la designazione Agnes e Rossi per il Cda Rai. Il "Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti - si legge in un comunicato, diffuso da Palazzo Chigi al termine del Cdm -, ha deliberato di designare la dottoressa Simona Agnes e il dottor Giampaolo Rossi per la nomina a componenti del Consiglio di amministrazione di Rai Spa, ai sensi dell'articolo 63, comma 15, lettera b) del decreto legislativo 8 novembre, 2021, n. 208".