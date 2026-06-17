circle x black
Cerca nel sito
 

Centrosinistra, Conte: "Disponibili a guardare a futuro senza preclusioni"

Il presidente del Movimento 5 stelle, ospite di AdnTalks: "Non siamo preoccupati per uno sbilanciamento a sinistra, siamo progressisti che parlano al Paese"

Centrosinistra, Conte:
17 giugno 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chi entrerà a far parte della coalizione progressista "si valuterà in un momento successivo. Adesso abbiamo riassunto e riassumeremo in due incontri che faremo a luglio" nel formato con Elly Schlei, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni "il lavoro che è stato fatto, ma siamo assolutamente disponibili a guardare al futuro con apertura, senza preclusioni, ma voglio che sia assicurata, e farò di tutto, perché questo progetto progressista mantenga coerenza, solidità e concretezza e non si diluisca per dover accogliere di tutto di più e più e alla fine ovviamente rischi, come è successo in passato al centrosinistra, che si val al governo e dopo un po' ci si scioglie". Lo dice ospite di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
centrosinistra Movimento 5 stelle coalizione progressista
Vedi anche
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"
News to go
Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo
Da Sal Da Vinci a Gazzoli, le voci italiane di Toy Story 5: "Ecco come i giocattoli ci hanno salvato" - Video
News to go
Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat
Manuel Agnelli: "Mi sono infortunato, gli Afterhours non saranno a Firenze sabato" - Video
News to go
Caritas: "Mai assistite così tante famiglie"
News to go
Meteo, in arrivo fase di caldo intenso: le previsioni
G7, Macron accoglie Meloni a Evian: il saluto social sulle note di 'Felicità' - Video
Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro - Video
"Senza Maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", presentazione del libro di Tommaso Longobardi - Video
Donzelli (Fdi): "Vannacci? Chi vota contro Meloni non è un alleato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza