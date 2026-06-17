Centrosinistra, Conte: "Disponibili a guardare a futuro senza preclusioni"

Chi entrerà a far parte della coalizione progressista "si valuterà in un momento successivo. Adesso abbiamo riassunto e riassumeremo in due incontri che faremo a luglio" nel formato con Elly Schlei, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni "il lavoro che è stato fatto, ma siamo assolutamente disponibili a guardare al futuro con apertura, senza preclusioni, ma voglio che sia assicurata, e farò di tutto, perché questo progetto progressista mantenga coerenza, solidità e concretezza e non si diluisca per dover accogliere di tutto di più e più e alla fine ovviamente rischi, come è successo in passato al centrosinistra, che si val al governo e dopo un po' ci si scioglie". Lo dice ospite di AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.