"Il dibattito" sul ritorno del reddito di cittadinanza "è surreale". Lo dice il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa a Salerno, dove presenta il suo libro 'Una nuova primavera'. "Il governo non riesce a comprendere che c'è una sofferenza, un malessere economico e sociale diffuso, abbiamo oltre 14 milioni di cittadini che sono, al 2025, in condizione di povertà assoluta e relativa, abbiamo 1,1 milione bambini in una condizione di indigenza, il numero più alto dal 2014, e questo governo si mette a far polemica su una misura di intervento necessaria? Diciamo la verità: dobbiamo intervenire e non possiamo fare cassa sulle fasce più fragili della popolazione e soprattutto sui nostri bambini", aggiunge il leader del M5S.

"Per quanto riguarda gli abusi, che ci sono sempre quando sono misure pubbliche, sono statisticamente nell'ordine ordinario. Vanno contrastati in tutti i modi. Ma che oggi questi esponenti del governo si mettano a discutere e a contestare gli abusi quando hanno tenuto per tre anni una ministra, Santanché, accusata di una truffa ai fondi Covid, è ridicolo", afferma. "Per quanto riguarda la revisione, l'ho sempre detto: è una riforma che richiede un intervento, grande attenzione nella fase applicativa e sicuramente bisogna impegnarsi molto per migliorare le politiche attive, dove c'è assolutamente necessità degli enti territoriali, a partire dalle regioni, per poter mettere a terra una riforma organica che sia davvero funzionale a quello che serve all'Italia: riqualificazione anche dei lavoratori occupabili, possibilità di un nuovo inserimento nel mondo del lavoro e quindi grandi attenzioni, grande responsabilità da parte nostra", aggiunge l'ex premier.

"Il governo dovrebbe smetterla di dire che ha aumentato in termini assoluti i finanziamenti alla sanità, perché la realtà è che viene definanziata. Ci sono 5 milioni 600 mila cittadini che rinunciano alle cure per motivi economici. Gli investimenti richiesti sono nell'ordine del doppio di quelli predisposti dal governo, quindi è una sanità che non riescono a tener dietro al costo dell'inflazione e l'incremento dei costi gestionali", prosegue Conte. "Di fatto la sanità è al collasso, ce lo dicono tutti: il personale sanitario, medici, infermieri, ce lo dicono i cittadini. Il governo evidentemente ha fatto una programmazione che va nella direzione delle spese militari, delle armi, della difesa e non ha tenuto cura dei bisogni primari dei cittadini".