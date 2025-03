Difesa, Fidanza: "Lega ha sempre votato con maggioranza"

La Lega sul sostegno all'Ucraina "ha sempre votato con la maggioranza" e non farà mancare i suoi voti nel dibattito in Parlamento quando la premier Giorgia Meloni illustrerà la linea italiana alla vigilia del Consiglio Europeo della settimana prossima. Lo dice il capodelegazione di Fratelli d'Italia a Strasburgo Carlo Fidanza, a Strasburgo a margine della plenaria. A chi ricorda il precedente di Rifondazione Comunista, che nei governi Prodi non faceva mancare i suoi voti, pur differenziandosi poi nelle dichiarazioni pubbliche, un po' come fa la Lega a Strasburgo votando contro il piano Ue per il riarmo Fidanza risponde osservando, scherzosamente, che per il Prc le cose non finirono bene.