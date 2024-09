Alessandro Giuli nuovo ministro della Cultura dopo le "dimissioni irrevocabili" presentate da Gennaro Sangiuliano oggi 6 settembre a Giorgia Meloni. Su proposta del Presidente del Consiglio, "è stato nominato ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La cerimonia del giuramento del nuovo ministro avrà luogo questa sera al Quirinale alle ore 19". Lo rende noto la Presidenza della Repubblica, in un comunicato.

Chi è il nuovo ministro

Alessandro Giuli, 48 anni, una laurea in filosofia, è giornalista, scrittore, ex conduttore Rai - tra le varie trasmissioni ricordiamo 'Seconda Linea' su Rai 2 in cui era al fianco di Francesca Fagnani - e opinionista tv. Dal 2022 è alla guida della fondazione del museo Maxxi, dove a nominarlo fu proprio l'ormai ex ministro Gennaro Sangiuliano.

Collaboratore di Libero, e del Tempo ha esordito professionalmente al Foglio di Giuliano Ferrara di cui divenne poi vicedirettore. Autore di libri come 'Sovranismo per esordienti', non fa mistero delle sue idee politiche dichiarandosi apertamente sovranista.

E' sposato con la giornalista di SkyTg24 Valeria Falcioni con la quale ha due figli, un maschio e una femmina.