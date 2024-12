Dl milleproroghe, Bellucci (Fdi): "Ok esenzione Iva Ets e beneficio 5x1000 per Onlus"

“Lo avevamo promesso e anche questa volta il Governo Meloni ha mantenuto la parola. Con il DL milleproroghe, il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga al 10 gennaio 2026 dell’esenzione Iva per gli enti del Terzo Settore e, in merito alle Onlus, ha inoltre prolungato il periodo di transitorietà del 5xmille, per consentire a queste organizzazioni di essere interessate, anche per il 2025, dal riparto di questo importante beneficio economico. Avevamo promesso di prenderci cura di tali enti, operatori e volontari che si impegnano ogni giorno nella costruzione del bene comune, di prestare la necessaria attenzione e di non metterli in difficoltà, anche stavolta abbiamo dato risposte concrete con i fatti. Sono molto soddisfatta di questo risultato, raggiunto grazie a un lavoro costante, sinergico con il Mef e il Vice Ministro Leo, attento alle richieste degli enti”. Lo dichiara in una nota il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, on. Maria Teresa Bellucci.