C'è "una serie di persone" che è "contro il lavoro che sta facendo il governo di centrodestra", e "tra questi c'è anche Vannacci". Lo dice il responsabile organizzazione di Fdi, Giovanni Donzelli, a 'Point break' di Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, in onda stasera sul canale 550 San Marino RTV, diretta da Roberto Sergio. "Non vedo perché dovrei parlare di alleanza con uno che è contro di noi esattamente come il Pd. Vannacci è tra quelli che vorrebbero far cadere il governo Meloni", avverte Donzelli.