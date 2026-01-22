circle x black
Cerca nel sito
 

Durigon e la 'metamorfosi': "Ho perso 43 chili"

Il sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega: "Ho 26 centimetri in meno di circonferenza in vita"

Claudio Durigon (Fotogramma/Ipa)
Claudio Durigon (Fotogramma/Ipa)
22 gennaio 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho perso almeno 43 kg, ieri ho fatto le prove per un vestito nuovo e ho 26 centimetri in meno di circonferenza in vita". Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e senatore della Lega rivela a Un Giorno da Pecora, il programma di Radiouno Rai, gli effetti ottenuti con il nuovo regime alimentare. "C'è una modifica in corso", dice la conduttrice Geppi Cucciari. "Sono cambiato molto, ho perso 43 chili: tantissimo. Ho perso 26 centimetri alla vita, 4,5 centimetri al collo", aggiunge l'esponente del Carroccio descrivendo la 'metamorfosi'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
claudio durigon dimagrito durigon peso durigon quanto pesa durigon peso e altezza
Vedi anche
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza