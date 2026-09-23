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E' sempre Cartabianca, spot a raffica e trasmissione in ritardo su Rete4

La trasmissione prevista alle 21.30 non comincia e su Rete4 scorrono spot e promo di altri programmi della rete

Bianca Berlinguer - (fermo immagine)
Bianca Berlinguer - (fermo immagine)
23 settembre 2026 | 21.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, si fa attendere. La trasmissione prevista alle 21.30, oggi mercoledì 23 settembre, non è cominciata all'orario stabilito. Su Rete4 ecco spot e promo di altri programmi della rete. Bianca Berlinguer, poco prima delle 21.30, si è collegata con Paolo Del Debbio, che ha chiuso regolarmente '4 di sera' cedendo il testimone alla trasmissione successiva. E' sempre Cartabianca, però, non è partita come previsto e ai telespettatori è stato proposto un 'rullo' con gli spot relativi agli appuntamenti con altri programmi: da Mario Giordano a Milo Infante, da Del Debbio a Michela Vittoria Brambilla. Alla fine, alle 22 passate da un paio di minuti, finalmente l'inizio di E' sempre Cartabianca.

"Siamo partiti con un ritardo significativo, c'è stato un incidente al banco del mixer e senza quel prezioso strumento non è possibile partite. Stanno cercando di risolvere, abbiamo deciso di partire comunque con la trasmissione. Cercheremo di arrivare fino alla fine anche stasera", ha spiegato Bianca Berlinguer iniziando la puntata.

"Ho immaginato che ci fosse una pubblicità un po' più lunga e mi sono andato a fare un bicchierino...", ha esordito Mauro Corona, ospite fisso del programma. "Mi chiedo, da povero montanaro, con tutta la tecnologia che ci assiste e con l'intelligenza artificiale è possibile che si blocchi qualcosa?". "E' il bello della diretta. Le macchine ci aiutano ma si possono inceppare", ha chiosato Berlinguer archiviando l'imprevisto.

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