Elezioni Campania, Boccia ritira sua candidatura dopo un avviso di garanzia

"Una notizia che mi ha profondamente ferita"

05 novembre 2025 | 23.10
Redazione Adnkronos
Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. La decisione è stata comunicata in una lettera inviata a Stefano Bandecchi, leader della lista 'Dimensione Bandecchi', con cui era ad un appuntamento elettorale nella sua città, a Pompei (Napoli).

"Con grande dolore ma con altrettanta consapevolezza, ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania", è uno dei passaggi della lettera che Boccia ha inviato a Bandecchi, spiegando: "Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che, pur non sorprendendomi del tutto, mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania". L'influencer e imprenditrice campana, coinvolta già in un procedimento giudiziario, dopo la denuncia dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per stalking, minacce, il 9 febbraio 2026 vedrà iniziare il processo a sua carico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
