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Endorsemente Lombardo (Mpa) per Schifani-bis: "Ha solo raccolto consensi"

'Non do per scontato il mio sì ad altri nomi di candidati calati dall'alto, sia chiaro'

Raffaele Lombardo
Raffaele Lombardo
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14 settembre 2026 | 15.31
Elvira Terranova
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“Tutti dicono che Schifani è stato straordinario e che ha rilanciato la Sicilia, che ha lavorato bene. Quindi, dico io: come si fa a pensare ad altri per la ricandidatura alla Presidenza della Regione siciliana? Io credo che lo stesso Schifani non potrebbe sottrarsi, anche se per un momento lo pensasse. Io ho solo raccolto consensi, mi sembrerebbe strano che ora qualcuno di quelli che hanno detto le meraviglie oggi cambiasse idea”. Lo ha detto all’Adnkronos il leader dell’Mpa Raffaele Lombardo, ex Presidente della Regione siciliana. parlando di uno Schifani bis nel 2027.

Quindi, questo è un endorsement per Schifani? “Beh, quello che le ho appena detto, lei come lo giudica? Intanto, anche se è vero che non ho fatto fino ad oggi un endorsement ‘ufficiale’, non ho neppure corteggiato i suoi ipotetici successori….”, replica Lombardo sornione.

Poi, il leader degli autonimisti Lombardo dice che “se si dovesse pensare diversamente”, a livello nazionale “c'è da farsi i conti con chi vuole partecipare ad una scelta diversa, che deve essere spiegata nelle sue motivazioni. E, soprattutto, nei programmi che si intende realizzare. Io non do assolutamente per scontato un assenso ad una scelta che cala dall'alto, per quanto riguarda il movimento che ho contribuito a fondare”, aggiunge. Proprio nei giorni scorsi, era stato il commissario di Forza Italia in Sicilia Nino Minardo a spiegare di avere “espresso più volte la posizione favorevole del nostro partito” per la ricandidatura di Schifani. E ancora prima era arrivato l’ok allo Schifani bis anche dai vertici siciliani di Lega, Dc e Udc. Adesso c'è l'ok per Schifani anche degli autonomisti. (di Elvira Terranova)

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Schifani bis Presidenza della Regione siciliana
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