Europee, Meritocrazia Italia: quarto incontro di ‘Direzione Europa’

La trasmissione ‘Direzione Europa’ mantiene altissimo il livello di ascolti e partecipazione. Prosegue, con la quarta puntata, il viaggio di Meritocrazia Italia attraverso il confronto che porterà alle prossime elezioni europee. Lo fa sapere lo stesso presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello ricordando che ieri è stata la volta di Dario Tamburrano, per il Movimento 5 Stelle, in dialogo con la ministra Mi Turismo, Impresa e Territorio Zenaide Crispino.

"La moderazione - spiega Meritocrazia Italia - è stata affidata ancora una volta a Maddalena Russo, che ha sollecitato la discussione da principio sul tema attualissimo delle comunità energetiche rinnovabili. A questo proposito, Tamburrano ha voluto condividere la propria personale esperienza a livello europeo e le tante battaglie condivise con il proprio partito. Zenaide Crispino ha richiamato l’attenzione sulla centralità della transizione ecologica come scelta obbligata, condividendo le proposte di Meritocrazia per la valorizzazione e il reperimento di nuove fonti rinnovabili. Ha ricordato, con dettaglio di particolari, che il problema delle comunità energetiche ha carattere normativo più che tecnico; occorrono semplificazione burocratica e maggiore dinamismo nell’attuazione delle direttive europee".

"Tamburrano ha colto l’assist per contestare alcune delle scelte del legislatore nazionale, invocando una rappresentanza capace di tutelare gli interessi perseguiti dalla regolazione di derivazione europea", prosegue Meritocrazia Italia.

"Altro tema affrontato è stato quello dell’inclusione e della disAbilità, molto caro a Meritocrazia. La ministra Meritocrazia Italia Crispino ha sollecitato un migliore focus su questo profilo anche nell’ambito dei programmi in vista delle prossime elezioni, perché non sia mancata l’occasione di aggiungere tasselli importanti alla realizzazione di una società realmente equa - conclude - Tamburrano ha mostrato disponibilità e apertura rispetto a tutte le questioni relative a integrazione sociale e lotta alla povertà. Ancora un successo dunque per il libero confronto. La prossima diretta streaming è fissata per il prossimo 29 maggio. Sarà ospite dell’incontro Carlo Fidenza, in rappresentanza di Fratelli d’Italia".