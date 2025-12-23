circle x black
Fdi: Meloni ai suoi 'avete lavorato bene, ora riposatevi', resta il 'mistero' sul regalo

23 dicembre 2025 | 18.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

C'è aria di festa nella sala Tatarella della Camera. Davanti a un ricco buffet, assieme al presidente del Senato, Ignazio La Russa, la sorella Arianna e deputati e senatori di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni brinda al Natale e ai risultati ottenuti in questo altro anno di legislatura. Dopo l'approvazione della legge di bilancio in Senato, l'incontro con i parlamentari di via della Scrofa per lo scambio di auguri è un momento di gioia, ma soprattutto serenità. "Non abbiamo perso l'allegria", ha sintetizzato Fabio Rampelli.

Durante il brindisi, nonostante si sia tenuta alla larga da discorsi politici come fa sempre in queste occasioni, secondo quanto raccontano alcuni presenti, la presidente del Consiglio si sarebbe congratulata con i 'suoi' per il lavoro svolto. Come già detto ieri ai ministri nel Cdm, la premier avrebbe poi consigliato anche a deputati e senatori di Fratelli d'Italia di riposarsi. Ma non troppo, però. Se a palazzo Madama ci si rivedrà a gennaio per un anno che si prospetta ancora più duro "perché sarà un anno elettorale", l'aula di Montecitorio sarà impegnata da domenica a martedì per il via libera definitivo alla manovra, e quindi "c'è da lavorare ancora di più" per farle un regalo con i fiocchi.

L'altro, invece, quello da scartare sotto l'albero, resta top secret, o quasi. I parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso ancora una volta di fare una colletta per il tradizionale dono natalizio destinato alla presidente del Consiglio e leader del partito, ma il contenuto resta un mistero che si tinge di giallo. "Io ho solo dato la quota, poi non so cosa le abbiamo regalato...", ha detto uno dei tanti parlamentari uscito alla spicciolata dalla 'festicciola'. Dodici mesi fa il cadeau aveva preso la forma di un letto king-size, questa volta la scelta potrebbe essere virata su un dono hi-tech, un computer di fascia altissima, descritto come un modello di ultima generazione, un top di gamma. "Siete fuori strada, avete sbagliato regalo", ha cercato di sviare un'altra parlamentare di Fratelli d'Italia.

