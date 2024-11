Fedez preferisce il generale Roberto Vannacci alla segretaria del Pd, Elly Schlein. E le sue parole non sono passate inosservate proprio al generale che ha fatto sapere di aver apprezzato le dichiarazioni del rapper.

Fedez, cosa ha detto

Fedez, ospite a "La zanzara", la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani, ha detto che da comunicatore preferisce il generale Roberto Vannacci rispetto alla segretaria del Pd, Elly Schlein: "La Schlein non attecchisce, chi la voterebbe oggi oggettivamente? Io, da comunicatore, li guardo. Non giudico, non mi interessa avere la bandiera di uno o dell’altro", ha detto il rapper.

E conclude: "Comunicativamente parlando, Vannacci è dieci spanne sopra". Durante la trasmissione, il conduttore Giuseppe Cruciani incalza Fedez e chiede: "E se ci fosse un testa a testa tra i due?". La risposta del rapper non tarda ad arrivare: "Vannacci si mangia la Schlein".

Un'affermazione, quella di Fedez, totalmente inaspettata che non è passata inosservata nemmeno allo stesso eurodeputato indipendente della Lega che ha replicato così: "Sono lusingato dalle sue parole", dice all'AdnKronos Vannacci. "Ha visto - dice - avevo ragione io, il mondo è proprio al contrario".