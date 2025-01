Fondazione Tatarella al Senato per ricordare la destra di governo a 30 anni dalla nascita

Fondazione Tatarella in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale e il Secolo d’Italia ha organizzato il convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo” per ricordare la nascita della destra di governo ed europea immaginata e realizzata da Pinuccio Tatarella, di cui tra pochi giorni sarà l’anniversario della scomparsa. Presenti all’evento, patrocinato dal Senato della Repubblica, Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione An, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera, Adolfo Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy, e Gianfranco Fini, già Presidente di Alleanza Nazionale e protagonista della svolta di Fiuggi.