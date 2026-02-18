Nuove adesioni per Nazione Futura, tra cui due ex parlamentari, e debutto ufficiale del Dipartimento Legalità. I temi della giustizia e della legalità sono stati al centro del convegno “Referendum Giustizia: le ragioni del sì. Una riforma che unisce oltre gli schieramenti”, svoltosi oggi pomeriggio nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. L’iniziativa, organizzata dall’associazione, ha rappresentato anche l’occasione per presentare il nuovo Dipartimento Legalità, coordinato da Francesco D’Uva, già parlamentare.

“La nascita del Dipartimento Legalità testimonia la crescita costante della nostra associazione, sempre più attrattiva. L’adesione di Francesco D’Uva, nuovo responsabile del dipartimento, rappresenta un valore aggiunto, così come le personalità che ne fanno parte”, dichiarano il presidente Francesco Giubilei e il vicepresidente Ferrante De Benedictis. “Contestualmente – aggiungono – l’ex parlamentare Sabrina De Carlo entra nel Dipartimento Temi Sociali. Nelle prossime settimane annunceremo nuove importanti adesioni e l’apertura di altri circoli territoriali”.

Nel suo intervento, D’Uva ha ringraziato per la nomina, sottolineando l’impostazione del nuovo organismo: “Sono felice di poter offrire, insieme agli altri membri del Dipartimento Legalità, il mio contributo sui temi della legalità, della giustizia e dell’antimafia, canalizzando energie e professionalità per alimentare il dibattito pubblico con serietà e competenza”. Un passaggio dedicato anche al significato culturale e civile dell’impegno: “Legalità e antimafia non possono e non devono essere considerate appannaggio di movimenti o associazioni di parte, ma fanno parte del patrimonio morale, culturale e politico dell’intera Nazione. Da cittadino, già membro delle istituzioni, e da siciliano la cui famiglia ha sperimentato la violenza mafiosa, sento il dovere di portare avanti un impegno concreto, trasformando la memoria in responsabilità e le parole in azioni”.

Il Dipartimento Legalità, presentato nel corso dell’evento, riunisce profili provenienti da ambiti professionali e istituzionali. Ne fanno parte Giovanni Graziano, Giovanni Capizzuto, Vincenzo Di Cesare, consigliere comunale di Sulmona, Andrea Marchello, Rosaria Migliore, consigliere comunale di Civitella in Val di Chiana, Assia Montanino, Jacopo Naso, Angela Vèrbaro e Margherita Zappatore.

Nel quadro delle nuove adesioni annunciate da Nazione Futura, Sabrina De Carlo, già parlamentare, entra nel Dipartimento Temi Sociali, rafforzando – sottolinea l’associazione – il lavoro sui dossier legati alle politiche sociali e ai temi civili.