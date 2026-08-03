Anche il governo italiano "si è reso responsabile" dell'attacco che ha provocato la crisi migratoria a Ceuta. E' la posizione che Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, esprime alla Camera. "Sarebbe opportuno e interessante discutere con la presidente del Consiglio in quest’aula parlamentare sul perché a Ceuta nei giorni scorsi è accaduto che nel giro di poche ore 60mila marocchini hanno attraversato un confine. E lo hanno fatto dopo che per giorni circolavano in rete informazioni che sostenevano che quel preciso giorno quel confine sarebbe stato sostanzialmente libero o poco controllato e che chi arrivava a Ceuta sarebbe stato regolarizzato vedendo così realizzato un sogno per centinaia di migliaia di persone che cercano legittimamente un futuro migliore e che non lo trovano quasi mai", dice Fratoianni.

"Beh, quel giorno pare proprio che la polizia di frontiera del Marocco non solo abbia chiuso uno o due occhi, ma abbia persino favorito in qualche caso accompagnato le persone che si preparavano a superare quel confine", aggiunge.

"Ora tutto questo avviene in un Paese il Marocco che è un alleato molto solido degli Usa - prosegue il leader di AVS - e anche un amico di Israele e tutto è avvenuto, guardate un po' che caso, ai danni di un paese la Spagna che in Europa è il Paese che ha assunto le posizioni più dure, più chiare e più nette contro il genocidio in Palestina e contro la guerra illegale di Trump e Netanyahu in Iran. Ed è anche un Paese la cui economia , con le sue politiche esplicitamente progressiste corre più veloce della nostra tanto per dirne una, e succede che subito dopo quei fatti non solo Giorgia Meloni interviene con questo ridicolo intervento del blocco di Schengen, ma che lo fa in perfetta sincronia con tutte le destre nazionaliste europee a cominciare dai fascisti di Vox seguiti dai nazisti dell’Afd e dalll'ultradestra di Le Pen".

"Siamo di fronte in tutta evidenza non a una generica crisi migratoria - conclude Fratoianni - ma un attacco pianificato a tavolino contro la Spagna e di cui con quella reazione indecente e ridicola anche il nostro governo si è reso responsabile. Di questo Giorgia Meloni, non qualcun altro, dovrebbe venire a riferire in Parlamento".