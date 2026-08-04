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Pd, M5S e AVS astenuti sulla Giornata per le vittime degli errori giudiziari. Gaia Tortora: "Fate pena"

La figlia di Enzo Tortora contro i partiti che non hanno votato la proposta di legge

Gaia Tortora
Gaia Tortora
04 agosto 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pd, M5S e AVS astenuti alla Camera su giornata vittime errori giudiziari. Fate pena. Siete incommentabili". Gaia Tortora, figlia di Enzo Tortora, si esprime così su X dopo la votazione andata in scena oggi alla Camera. Con 178 voti a favore e 97 astenuti - appunto Pd, M5S e AVS - la Camera ha approvato la proposta di legge per l'istituzione della Giornata nazionale in memoria di Enzo Tortora e delle vittime di errori giudiziari. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

“Onore alla Camera dei deputati per aver approvato la proposta di legge che istituisce, intestandola a Enzo Tortora, la giornata nazionale dedicata alle vittime degli errori giudiziari. Penso con emozione a quanto Enzo ne sarebbe orgoglioso. E guardo con sconcerto ai don Abbondio nostrani che si sono astenuti", scrive su X il presidente dell’Osservatorio Giustizia liberale della Fondazione Luigi Einaudi, Gian Domenico Caiazza. "Ma sappiate che questa è solo una delle molte cambiali che Pd, Avs e 5 Stelle sanno di dover pagare alla leadership politica di Anm per la vittoria del No. Ora aspettiamo il voto al Senato”, conclude.

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