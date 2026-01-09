circle x black
Giacca beige e chioma 'beachwaves', il look di Meloni in conferenza stampa

La premier sfoggia anche un'inedita frangetta a tendina

Giorgia Meloni alla conferenza stampa (Ipa)
09 gennaio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo e il beige, colore ormai feticcio, protagonista assoluto. Alla conferenza stampa di inizio anno, il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, parla anche attraverso il look. I capelli, sciolti in morbide onde, stile 'beachwaves', con un'inedita frangia a tendina, sono portati con naturalezza e danno un'immagine diretta senza per questo risultare informale. I gioielli sono minimali e scelti con cura, come gli orecchini dorati e l'anello sottile a spirale che mette in risalto lo smalto rosso sulle unghie.

Protagonista dell’outfit è la giacca beige a costine, tonalità che Meloni ama particolarmente e che nel tempo è diventata una sorta di cifra stilistica. Un colore caldo e rassicurante, lontano dai toni scuri del power dressing. La premier ha inoltre abbinato la giacca a un pantalone coordinato, creando un completo armonico. Sotto, una t-shirt bianca semplice, pulita ed elegante. Il risultato è un look equilibrato, sobrio ma tutt'altro che casuale.

