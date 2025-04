"Non era mai accaduto prima, ma da quando, 7 mesi fa, sono diventato ministro è la terza volta che avviene, sotto la mia abitazione: atti vandalici sul motorino di mia moglie, gomme dell’auto sgonfiate, furto del casco e gesti intimidatori come la busta del ghiaccio per contusioni al posto del casco rubato". Lo scrive il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, su Facebook, postando una foto del motorino al quale è stato asportato tutto il blocco della luce anteriore.

"Ho avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino!", ha aggiunto.