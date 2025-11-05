"I risultati del governo presuppongono almeno un bis. Ne sono convinto". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Repubblica, dicendosi convinto che al Meloni I seguirà un Meloni bis.

Meloni al Colle? "Dimenticatevi che lo voglia fare, la conosco - dice invece sull'ipotesi Quirinale - Ci abbiamo anche scherzato sopra. Non ci pensa proprio, neanche lontanamente".

Tra le riforme nel programma dell'attuale governo resta in testa il premierato. Si farà? "Se c’è la volontà politica, si può fare. Se poi non ci si arriva, c’è la legge elettorale. Però penso che la volontà ci sia, è nel programma. È la forza di questo governo realizzare ciò che ha promesso. Con il premierato sarà necessario adeguare anche la legge elettorale", avverte.