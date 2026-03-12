Sull'Iran la presidente del Consiglio ha sentito tutti i leader dell'opposizione. "Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d'accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione", riferisce la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, parlando di uno scenario come quello che riguarda "il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all'attacco che c'è stato alla nostra base a Erbin".

Sentito anche il leader M5s Giuseppe Conte come confermano fonti del M5s, per lo scambio di informazioni con tutte le opposizioni sulle evoluzioni della situazione internazionale.

Una proposta quella di un tavolo istituzionale di politica estera che ha visto tutti d'accordo. "Ho ricevuto una telefonata da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ho dato piena disponibilità a partecipare" dice Carlo Calenda, leader di Azione.

"La presidente del Consiglio ha offerto alle opposizioni un tavolo di confronto permanente sulle questioni di politica internazionale" rende noto Italia Viva. "La proposta arriva in ritardo ma è ben accolta da tutti noi. Per adesso l’accordo è che le informazioni saranno veicolate per le vie brevi di telefonate e messaggi. Italia Viva conferma la massima disponibilità a confrontarsi a tutti i livelli: in Parlamento, a Palazzo Chigi, nei tavoli che la premier vorrà convocare".