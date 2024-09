Isabella Rauti: "Profili falsi con mio nome, copiati foto e dati"

"Sono stati creati due miei profili falsi". Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, con un post su Facebook lancia l'allarme per la creazione di profili fake relativi alla sua identità. "Se vi arrivano richieste di amicizia e messaggi dai Profili nelle foto non accettate e non rispondete. Invitano a rispondere anche in privato. Aiutatemi a segnalare a Facebook e bloccate. Qualcuno ha copiato dati e foto della mia Pagina e del mio profilo e li ripropone ma, ripeto, sono falsi. Grazie per l’attenzione e per l’aiuto", scrive.