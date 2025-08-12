circle x black
Israele-Gaza, Meloni sente bin Salman: "No all'escalation, pace giusta è solo con due Stati"

Hanno condiviso la loro preoccupazione per le "ultime decisioni" del governo di Tel Aviv "sulla Striscia"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud durante la visita in Arabia Saudita (Fotogramma/Ipa)
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud durante la visita in Arabia Saudita (Fotogramma/Ipa)
12 agosto 2025 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi, martedì 12 agosto, una conversazione telefonica con il principe ereditario e primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud. La conversazione - si legge in una nota di Palazzo Chigi - ha permesso di condividere gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza nonché i principali temi della collaborazione bilaterale.

Con riferimento alla situazione a Gaza, i due leader "hanno espresso preoccupazione per le più recenti decisioni israeliane che appaiono andare verso un'ulteriore escalation militare", sottolineando "l'opportunità di giungere, senza ulteriori ritardi, alla cessazione delle ostilità per porre fine alla drammatica situazione umanitaria della Striscia e avviare la ricostruzione di Gaza" dove, ha sottolineato la premier, "il ruolo delle Nazioni arabe resta fondamentale".

Nel concordare che "solo un processo politico verso una soluzione dei due Stati potrà condurre a una pace giusta e di lungo periodo", Meloni ha evidenziato, come già fatto ieri al presidente Abbas, la necessità che Hamas "rilasci immediatamente e incondizionatamente gli ostaggi e accetti di non poter avere un ruolo nel futuro della Striscia", prosegue la nota.

Il colloquio telefonico - fa sapere sempre Palazzo Chigi - ha infine costituito l'occasione per riaffermare "la comune volontà di approfondire la collaborazione bilaterale in tutti gli ambiti di comune interesse", a partire dalla piena attuazione del partenariato strategico tra Roma e Riad lanciato in occasione della visita del Presidente del Consiglio ad Al-Ula nello scorso gennaio.

