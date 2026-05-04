Italia-Azerbaigian, Meloni a Baku vedrà presidente Alyiev

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'Aeroporto Internazionale Heydar Aliyev di Baku. Ad accoglierla, il Vice Primo Ministro della Repubblica dell’Azerbaigian, Samir Sharifov, il Viceministro degli Affari Esteri, Fariz Rzayev, l'Ambasciatore dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov, e l'Ambasciatore d'Italia a Baku, Luca Di Gianfrancesco. Meloni si sposterà adesso al Palazzo Ganjlik dove incontrerà il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Alyiev. È previsto un colloquio tête-à-tête seguito da uno allargato alle rispettive delegazioni ufficiali. Al termine dei colloqui sono previste dichiarazioni congiunte alla stampa. In conclusione di giornata, il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian offrirà una cena di lavoro in onore del Presidente del Consiglio.