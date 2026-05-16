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La Russa: "Fiducia da mondo economico, spero peggio stia passando"

Ignazio La Russa - (Fotogramma/Ipa)
Ignazio La Russa - (Fotogramma/Ipa)
16 maggio 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
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“Ci sono dei segnali di fiducia dal mondo economico e questo mi fa sperare che il peggio stia passando”. Lo ha detto oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a margine di Investopia, che si è è tenuto a Milano. “Noi dobbiamo fare la nostra parte perché le armi lascino il posto alla diplomazia e alla possibilità di una concordia ritrovata” ha poi aggiunto in un riferimento alla guerra in Iran.

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La premier "Giorgia Meloni è stata la prima importante leader europea a correre" negli Emirati Arabi Uniti "nel momento in cui ha subito attacchi ingiustificati" da parte dell'Iran. Lo ha detto oggi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo dal palco di Investopia, in corso a Milano. "La prima a dare concreta vicinanza e solidarietà è stata l’italia con il primo ministro Giorgia Meloni" perché tra Emirati Arabi Uniti e Italia "credo che il rapporto sia diventato naturale".

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Investopia guerra in Iran
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