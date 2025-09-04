circle x black
Lavoro, Schifone (Fdi): "Giornata storica per l’Italia delle professioni"

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di norme strategiche che segnano un ulteriore rilancio del mondo libero professionale

Marta Schifone
04 settembre 2025 | 20.41
Redazione Adnkronos
"Oggi è una giornata storica per l’Italia delle professioni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di norme strategiche che segnano un ulteriore rilancio del mondo libero professionale: la riforma delle professioni sanitarie, la riforma dell’ordinamento forense, e il ddl di riordino tematico per tutte le altre professioni, avviando anche l’esame del ddl dottori commercialisti ed esperti contabili. Questi provvedimenti segnano un cambio di paradigma definitivo e rappresentano la svolta epocale che questi comparti attendevano da anni. Per troppo tempo le professioni sono state trattate con pregiudizi ideologici, come nemici da abbattere e mai come delle risorse da valorizzare. Per Fratelli d'Italia e per il governo Meloni rappresentano, invece, un modello sociale e valoriale fondamentale per la nazione e linfa vitale per il mercato del lavoro. Un ringraziamento va al Presidente Meloni ed al suo esecutivo. Con noi è iniziata una nuova stagione l’Italia delle professioni: quella del riconoscimento e della valorizzazione concreta da parte delle istituzioni. Dal dimenticatoio al protagonismo: mai più figli di un Dio minore. Fratelli d'Italia mantiene le promesse". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marta Schifone, responsabile Professioni per il partito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riforma professioni sanitarie ordinamento forense Fratelli d'Italia governo Meloni mercato del lavoro
