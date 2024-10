Liguria, Conte: "Senza Renzi più credibili, alleanza c.sinistra rafforzata"

Veto M5S su Renzi in Liguria non ha indebolito la coalizione in un momento in cui ogni voto conta? ''Al contrario, l'ha rafforzata, perchè non saremmo stati seri nè credibili se avessimo imbarcato esponenti politici che fino ad ieri erano nella giunta di Bucci, oggi candidato a rappresentare la continuità con la giunta uscente di Toti'', replica Giuseppe Conte intervistato dal 'Secolo XIX'.

Secondo Conte la vittoria in Liguria per le regionali ''è possibile'' e ''sarebbe certo un segnale chiarissimo'' al governo ma ''non ci illudiamo che possa essere uno scossone per l'esecutivo''.