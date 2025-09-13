La vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, tra le promotrici della prima conferenza di Ventotene per la libertà e la democrazia: "Siamo qui con chi ogni giorno lotta per la democrazia e la libertà. Abbiamo l'onore di avere Julia Navalja e Svitlana Tsicanoskaya, ci sono donne e uomini da Israele e Palestina che ogni giorno lottano per costruire insieme percorsi di pace. Davanti alle dittature e alle autocrazie che ogni giorno vogliono imporre la forza e la violenza contro il diritto, l'unica risposta è l'Europa"