Grave lutto in famiglia per il ministro della Giustizia Carlo Nordio: è morto ieri il fratello Roberto, noto avvocato. La notizia ha colto d’improvviso il titolare del dicastero di via Arenula che ieri ha fatto quindi rientro da Doha, in Qatar, dove guidava la delegazione italiana alla XI Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Uncac). L'avvocato Roberto Nordio, 80 anni, è deceduto all'ospedale di Treviso per le complicanze di un tumore.

Il cordoglio della politica

“Esprimo il più profondo cordoglio, istituzionale e personale, al ministro Carlo Nordio per la perdita del suo amato fratello Roberto. Come il ministro, anche Roberto ha portato avanti con passione e grande professionalità una vita legata alla giurisprudenza. Treviso perde una figura di spicco, riservata e benvoluta da chi l’ha conosciuta”. Così, il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha voluto esprimere le condoglianze sue personali e della Regione Veneto al ministro Nordio.

Parole di cordoglio sono giunte anche dal presidente del Consiglio regionale Luca Zaia: "Una notizia che colpisce profondamente l’intera comunità veneta, che perde una figura stimata per i suoi valori umani e professionali. Come ricordato da chi gli è stato vicino, era un uomo integerrimo che, nel suo percorso professionale, ha lasciato un esempio autentico di rigore morale e dedizione. Alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto l’indubbio privilegio di collaborare con Roberto Nordio, esprimo anche a nome dei veneti le mie più sincere condoglianze e la vicinanza in questo momento di dolore”.

"Esprimo il mio più profondo cordoglio al collega di Governo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, per la dolorosa scomparsa del fratello Roberto. Esempio di dedizione ai principi del diritto, il suo impegno e la sua visione hanno contribuito alla vitalità e alla professionalità del foro e dell'intera Giurisprudenza, portando avanti con rigore gli ideali di legalità e della convivenza civile. Alla famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze", recita la nota del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

"Esprimo il più profondo cordoglio al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per la scomparsa del fratello Roberto. Alla sua famiglia e ai suoi cari, giunga un pensiero di sincera vicinanza e partecipazione", la dichiarazione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

"Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa di Roberto Nordio, giurista stimato e punto di riferimento per la comunità forense trevigiana. Al ministro Carlo Nordio, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze in questo momento di grande dolore", le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una nota.