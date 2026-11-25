"La manovra finanziaria in discussione alla Camera non può essere l’ennesimo esercizio di sopravvivenza elettorale". A dirlo è Meritocrazia Italia che chiede al Governo e al Parlamento "interventi seri e forti", che "vadano oltre i condoni e oltre le azioni di natura politica pensate solo per potenziare il proprio corpo elettorale in vista delle prossime elezioni. L’Italia non ha bisogno di regali. Ha bisogno di coraggio e di atti a favore della società, non a favore dei sondaggi". Per Meritocrazia Italia "il primo atto di coraggio" è sul debito pubblico. "Chiediamo che si dia finalmente una valutazione correttiva al debito pubblico per iniziare una fase di risanamento vera, non fatta di annunci - si legge in una nota -. Non possiamo continuare a scaricare sulle spalle dei giovani un debito che cresce senza che nessuno abbia il coraggio di dire come lo si vuole ridurre, con quali tempi, con quali sacrifici condivisi e con quali investimenti produttivi. Risanare non significa tagliare alla cieca, significa scegliere: spendere meno dove si spreca e investire di più dove si crea valore". In questo quadro va affrontato anche il tema dell’intelligenza artificiale. Meritocrazia Italia chiede che "vengano messi dei limiti chiari al suo utilizzo e, contemporaneamente, dei bonus fiscali per chi sceglie di non utilizzare completamente l’intelligenza artificiale, per chi continua a investire sull’uomo, sulla creatività, sul lavoro umano".

"Chiediamo premialità concrete per chi assume nel momento dell’intelligenza artificiale - spiegano da Meritocrazia Italia -. Chi assume, in un’epoca in cui sarebbe più facile licenziare e automatizzare, va premiato dallo Stato, non punito con burocrazia e tasse. L’intelligenza artificiale deve essere uno strumento, non un padrone. Non possiamo permettere che il progresso diventi disoccupazione mascherata". Tra le altre richieste anche misure a favore della scuola affinché gli insegnanti possano avere "benefit importanti nel momento in cui la cultura diventa centrale". "Non per fare didattica astratta agli studenti, ma per far capire agli studenti che la cultura e la violenza non portano da nessuna parte - spiega Meritocrazia Italia -. Bisogna dare un segnale diverso da parte del Governo, non mettere semplicemente la sanzione più dura possibile a un comportamento, ma cercare di evitare il comportamento attraverso la cultura. La violenza, il bullismo, la mancanza di rispetto non si combattono solo con il carcere. Si combattono investendo negli insegnanti, nelle scuole, nei libri, nei progetti. Un euro messo in cultura oggi è dieci euro risparmiati in carceri, tribunali e assistenza domani".

E poi ci sono gli investimenti infrastrutturali, "anche e soprattutto nelle linee ferroviarie, da cui dipende l’economia in Italia". "Le nostre ferrovie sono disastrose e contano ritardi medi ogni giorno di tre ore e mezza - denuncia Meritocrazia Italia -. Tre ore e mezza di vita, di lavoro, di produttività buttate via. Un Paese che non riesce a far arrivare un treno in orario non può competere in Europa. Non è un problema tecnico, è un problema di dignità nazionale e di competitività economica. Investire nelle ferrovie significa investire nelle imprese, nei pendolari, nei giovani che devono studiare, nei lavoratori che devono produrre". Sono questi i focus su cui Meritocrazia Italia sta insistendo nell’ultimo periodo: "risanamento vero" del debito pubblico, tutela del lavoro umano di fronte all’intelligenza artificiale, scuola e cultura come prevenzione, infrastrutture come motore dell’economia. "Condoni, bonus a pioggia e misure elettorali non creano futuro, creano dipendenza - conclude Meritocrazia Italia -. Noi chiediamo tre cose semplici: premiare chi lavora e chi assume, investire in chi insegna e in chi studia, ricostruire un Paese che si muove. Questa è la manovra che Meritocrazia Italia vuole. Una manovra di merito, di coraggio, di visione. Il Governo ha ancora tempo per costruire politiche culturali tendenti all’equilibrio sociale".