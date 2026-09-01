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Mario Calabresi esce da Chora Media: verso candidatura a sindaco di Milano

L'addio confermato all'AdnKronos da fonti informate dopo i rumors di stampa

Mario Calabresi - (Ipa)
Mario Calabresi - (Ipa)
01 settembre 2026 | 13.30
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

Mario Calabresi esce da Chora Media. Lo confermano all'AdnKronos fonti informate dopo i rumors di stampa. Secondo alcuni media, la scelta sarebbe legata a una prossima imminente candidatura come sindaco di Milano.

Calabresi incontrerà la redazione di Chora Media questo pomeriggio. Sempre a quanto apprende l'Adnkronos, il direttore della podcast company intende comunicare ai colleghi la sua decisione di lasciare gli incarichi che ricopre presso la società di storytelling, da lui fondata nel 2020 a Milano insieme a Guido Maria Brera, Mario Gianani e Roberto Zanco. Nell'ambiente politico milanese era iniziata a circolare la voce di un imminente comunicato sulla discesa in campo, già nel pomeriggio, ma stando alle stesse fonti, almeno per oggi non dovrebbe essere previsto alcun annuncio sulla candidatura a sindaco.

Già questa mattina avevano cominciato a circolare una serie di indiscrezioni. "La notizia era nell’aria da tempo. Adesso però c’è qualcosa in più: Mario Calabresi è pronto ad annunciare ufficialmente la sua corsa a sindaco di Milano", aveva scritto Il Foglio. "Nei prossimi giorni, pare, Calabresi potrebbe anticipare ai colleghi la sua decisione di scendere in campo. Un passo necessario prima dell’annuncio ufficiale che tutti si aspettano possa avvenire il prossimo 12 settembre, penultimo giorno della festa dell’Unità a Milano, quando l’ex direttore di Repubblica sarà l’ospite d’onore", si legge ancora sul quotidiano.

"D’altronde è stato proprio dal palchetto di un’altra e ben più piccola festa dell’Unità, quella di Vizzolo Predabissi, 3.800 abitanti a sud di Milano, che a metà luglio per la prima volta Calabresi ha lasciato capire le sue intenzioni. 'Io candidato sindaco di Milano? Rispondo come rispondo alle persone per strada… Sì, ci penso. Mi piacerebbe fare la mia parte per Milano: è la mia città'", sottolinea ancora il Foglio.

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