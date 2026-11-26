"I Comuni sono parti essenziali dell'identità della Repubblica e ce lo rammenta il Titolo quinto della Costituzione. Sono forti della loro vicinanza ai cittadini, sensori del loro legame con le Istituzioni, ne esprimono con immediatezza sentimenti e attese, oltre a rispecchiarne le necessità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Verona all'inaugurazione della 43/ma Assemblea dell'Anci.

"L'Anci, espressione della molteplicità dei municipi e della loro preziosa e irriducibile pluralità, esprime con convinzione l'unità del nostro Paese. Questa Assemblea ogni anno ne è evidente manifestazione. Questa attitudine fondamentale spinge i Comuni a tenere insieme e a comporre i progetti che interessano il futuro delle metropoli e il recupero dei centri rurali, dei borghi montani, delle aree interne, di quelle insulari. È la ricchezza della econda articolazione del nostro Paese, la ricchezza d'Italia" ha affermato il presidente della Repubblica. "È la ricchezza anche -ha aggiunto il Capo dello Stato- dell'articolazione così importante, preziosa anch'essa, del sistema delle autonomie locali, in cui Comuni, Comunità montane, Province, in una rinnovata restituzione al loro ruolo, Regioni, non sono figlie di un assetto meramente organizzativo, né tantomeno gerarchico o specialistico, ma concorrono nella loro azione al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Costituzione".

"I Comuni sono in prima linea anche nel sostegno alle responsabilità civiche e sociali che si basano sulla fiducia e la consolidano. La fiducia sospinge alla partecipazione. I Comuni ne sono espressione e possono anche essere propulsori. La coesione e l'integrazione passano dalle comunità locali" ha spiegato, aggiungendo: "I Comuni intercettano disagi e problemi e operano al crocevia tra azioni di sostegno allo sviluppo e interventi per ridurre il divario di opportunità, i margini di esclusione. Pongono una sfida le politiche abitative, oggi elemento critico tra i più impegnativi, soprattutto nelle aree metropolitane. È un modello di sviluppo territoriale, che non soltanto in Italia richiede di essere ripensato e nuovamente progettato per esigenza di non stravolgere o addirittura smarrire le loro identità e anche per quanto riguarda la sicurezza della nostra comunità, condizione primaria della coesione sociale e del benessere collettivo, garanzia di legalità e di libertà". "Naturalmente -ha aggiunto il Capo dello Stato- sicurezza è anzitutto certezza di non essere lasciati soli nelle difficoltà, è accessibilità ai servizi, è esercizio dei diritti e della cittadinanza, è contrasto all'esclusione e al degrado. Ancor più di ieri, a fronte dell'inverno demografico, sicurezza è costruire il futuro favorendo l'inserimento e la partecipazione dei giovani".

"Non esistono due Italie, una proiettata verso la modernità e la connessione e un'altra distinta e separata condannata alle retrovie e allo spopolamento. Non è la differenza tra i Comuni, ma sono le disparità tra i loro cittadini a venire in rilievo. Perché il principio di universalità dei diritti non può venir meno". "La Repubblica -ha aggiunto il capo dello Stato rivolgendosi ai sindaci- conta sulla vostra dedizione e sul vostro impegno. Qualche volta c'è bisogno appunto anche di coraggio. Libertà è cercare di essere protagonisti del proprio destino. Buon lavoro ai sindaci d'Italia".

"I Comuni, in questi decenni, hanno tessuto una rete di cooperazione con altri Paesi del mondo, avvalendosi anche degli strumenti predisposti in ambito europeo. Il presidente Manfredi ha ricordato il ruolo essenziale svolto dalle amministrazioni locali nell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, su impulso, strumenti e sostegno dell'Unione europea, hanno permesso all'Italia un ampio ventaglio di realizzazioni in una stagione, quella dopo pandemia, che si presentava colma di insidie e difficoltà per la nostra società. L'esperienza conferma il ruolo decisivo delle autonomie locali per lo sviluppo del Paese e tendo a ringraziare i Comuni per il compito svolto in attuazione del Piano. Lascia questo Piano, e questo è quanto avvenuto, l'esperienza di un metodo che non va disperso" ha concluso Mattarella.