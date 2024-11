La questione migranti in Albania accende le conversazioni social. Domenico Giordano ha monitorato l’andamento e registra il 59% di sentiment positivo per il presidente della Repubblica, contro il 50% per il Ceo di X

Duello social ai massimi livelli. Oggi a dominare le conversazioni online è il botta e risposta tra Elon Musk e Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha risposto all’attacco del tycoon americano contro i giudici italiani, quelli che hanno deciso in senso sfavorevole al piano del governo di portare alcuni migranti in Albania, con queste parole: "L'Italia è un grande Paese democratico e devo ribadire, con le parole adoperate in altra occasione, il 7 ottobre 2022, che 'sa badare a sé stessa nel rispetto della sua Costituzione'. Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni".

In effetti il fondatore di Tesla e ceo di “X” è ormai un membro in pectore dell’amministrazione Trump: a lui andrà la delega all’efficienza governativa, o DOGE, come il cane dei meme e delle criptovalute, dunque i suoi tweet (o come si chiamano oggi) assumono tutto un altro peso. Nonostante questo, dopo la replica di Mattarella Musk è tornato sul tema, ri-postando l'intervento di un utente che spiegava come i magistrati stessero impedendo al governo italiano di portare a compimento il progetto Albania, e aggiungendo un ulteriore commento: "Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un'autocrazia non eletta a prendere le decisioni?"

Quali sono le reazioni a questa polemica social? L’Adnkronos lo ha chiesto a Domenico Giordano, fondatore di Arcadia, società che tra le altre cose monitora quello che si muove sul web e sulle principali piattaforme. "Nelle conversazioni digitali degli italiani è la keyword Mattarella a catturare nelle ultime 24 ore la quota di sentiment positivo più alta, con il 59% contro il 50% incassata da Elon Musk". Dunque nonostante la forza indiscussa di Musk sui social – solo sul suo X ha 205 milioni di follower – è il presidente della Repubblica a mantenere un livello di consenso più alto. “Nel confronto a distanza con Elon Musk, è interessante notare anche i termini più utilizzati dagli utenti. Nella word cloud di Mattarella c'è ovviamente il richiamo a Italia e Sovranità , mentre in quella di Elon Musk troviamo Albania e migranti”, conclude Giordano.