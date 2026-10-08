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"Ciociara è un insulto?", Meloni replica al consigliere Pd: "Orgogliosa di essere definita così"

La presidente del Consiglio su X: "Si riempiono bocca di popolo, poi definiscono inferiori quasi mezzo milione di italiani"

Giorgia Meloni - fotogramma/ipa
Giorgia Meloni - fotogramma/ipa
08 ottobre 2026 | 11.08
Cristiana Deledda
LETTURA: 3 minuti

Giorgia Meloni replica al consigliere Pd che l'ha definita "ciociara". "Borgatara, pesciarola, ortolana. E poi tanto altro: 'regina di Coattonia', 'vacca', 'rana dalla bocca larga', 'str****'. E così via. In questi anni ho ricevuto epiteti di ogni tipo. Personali, sul mio fisico, sulla mia famiglia, sulle mie origini. Ma oggi si cambia registro. E il livello cambia. Perché un signore del Partito democratico, tal Floriano Della Bella, ha detto in una seduta del Consiglio comunale di Pontedera che la Meloni è una “ciociara, nella maniera più dispregiativa”. E per questo è stato richiamato dal Presidente dell’Aula, altro esponente del Pd, che aggiunge: 'Per favore, usi termini consoni al suo ruolo”. Quindi, per questi signori, essere “ciociari” è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale ad insultarlo. Non solo: è addirittura un termine che non va pronunciato in un luogo istituzionale.Mi spiace per loro, ma io non la penso così. E sono orgogliosa di essere definita ciociara'". Così sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

 

"Perché la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia. Terra di Papi e condottieri, di Santi e artisti, di letterati e poeti. Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e tanti altri uomini e donne che nel corso del tempo hanno fatto la nostra storia. Si riempiono la bocca di popolo, rispetto e coesione. Ma poi insultano, in un colpo solo, quasi mezzo milione di italiani definendoli inferiori, ignoranti, cittadini di serie B. Ma ad essere ignoranti sono solo loro. Viva la Ciociaria!".

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Ciociaria Partito democratico Consiglio comunale
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