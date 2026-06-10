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Meloni mezza nuda sul letto? La premier: "Ci deve essere scritto 'prodotto con Ai', se no abbiamo un problema"

Nel suo intervento all'assemblea generale di Confcommercio la presidente del Consigli cita la sua foto fake in lingerie che ha fatto il giro del web: "Serve trasparenza per distinguere il vero dal falso online"

L'immagine fake di Giorgia Meloni - (Da Facebook)
L'immagine fake di Giorgia Meloni - (Da Facebook)
10 giugno 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'intelligenza artificiale è una "questione tra le più complesse del nostro tempo". Lo afferma Giorgia meloni del giorno del consiglio dei Ministri convocato proprio per approvare i decreti attuativi delle norme di riferimento sull'utilizzo dell'IA. E la premier, per sottolineare come si stia andando "verso un mondo nel quale diventa difficile distinguere quello che è vero da quello che non lo è", cita come esempio la sua foto fake in lingerie, da lei stessa rilanciata, che ha fatto il giro del web.

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"Se vedi la Meloni in camicia da notte, sul letto, mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo 'si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così' perché ci sarà scritto 'la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale'. Altrimenti abbiamo un problema", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento all'assemblea generale di Confcommercio, ricodando che "abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale, deve essere scritto in sovraimpressione 'è prodotto dall'intelligenza artificiale'".

Il tema, ha ribadito la presidente del Consiglio, riguarda in generale la necessità di affrontare l’impatto dell’intelligenza artificiale sull’informazione e sulla percezione della realtà, in un contesto in cui la distinzione tra vero e falso diventa sempre più complessa.

Quanto alla sfera lavorativa, l'intelligenza artificiale è uno "strumento dal potenziale straordinario" ma la sua "potenza potremmo scoprirla davvero molto tardi". "Oggi quello che rischia di essere sostituito è il lavoro di intelletto e quindi l'impatto che può avere sul nostro mercato del lavoro è imponderabile. Noi rischiamo oggettivamente un mondo nel quale sempre più persone non saranno necessarie, un mondo nel quale la ricchezza si concentra e si verticalizza ancora di più. Va governato. Non si può governare solo a livello nazionale, va governato a livello globale, a livello internazionale", ha detto.

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