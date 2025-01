"Spero che non venga confermata la notizia dell'ultima ora. Pare che la Procura della Repubblica di Roma voglia fare un avviso di garanzia a un signore argentino che tutte le domeniche affacciandosi a una finestra di Piazza San Pietro afferma che Dio esiste. Secondo la Procura di Roma si tratta di informazioni false e non fondate su fatti dimostrabili". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, dopo l'avviso di garanzia alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il caso Almasri.

"Peraltro, non si capisce come la Procura di Roma voglia indagare un argentino, peraltro a capo di uno Stato estero. Ma ormai non ci meravigliamo di niente. Speriamo che questa notizia non si riveli vera, ma visto quello che sta accadendo nei confronti del governo italiano noi non possiamo escludere nulla quando si parla della magistratura italiana", aggiunge.