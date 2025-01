La presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblica sui social un sondaggio con Supermedia Youtrend che dà il suo partito al 30,1%, in crescita di 0,5 punti rispetto al 16 gennaio."Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido".

"Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l'interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta", conclude la presidente del Consiglio.

Meloni da Mattarella

Martedì scorso Meloni, precisano fonti della presidenza della Repubblica, ha incontrato al Quirinale il capo dello Stato Sergio Mattarella per comunicargli l'iscrizione di lei e di altri membri del governo nel registro degli indagati per il caso Almasri. La precisazione da parte di fonti della presidenza della Repubblica.

Giulia Bongiorno oggi, invece, si è recata a Palazzo Chigi per una visita durata circa un quarto d'ora. L'avvocata e senatrice della Lega, che difenderà la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano nell'ambito dell'inchiesta sul caso Almasri, ha lasciato la sede della presidenza del Consiglio, senza fare dichiarazioni.