Con Javier Milei "c'è anche una condivisione politica tra due leader che si battono per difendere l'identità dell'Occidente, la libertà, la sovranità, c'è molto più di una comune cooperazione tra nazioni, la forza delle idee e il coraggio che serve per difenderle". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il Presidente argentino Javier Milei, oggi a Buenos Aires.

"Nel nostro bilaterale abbiamo confermato la volontà di lavorare insieme, è molto forte la nostra identità di vedute comuni su dicerdi dossier", tra questi "Ucraina, Medio Oriente e Venezuela", ha aggiunto. "Italia e Argentina sono Nazioni sorelle, e ancora hanno molto cammino da fare insieme, e sono felice di percorrere questo cammino con il presidente Milei, un uomo valido e un amico, mio e dell'Italia", ha chiuso Meloni in spagnolo.

"Siete in famiglia, questa è la casa vostra", ha detto Milei. Per il presidente argentino, in questi anni tra Roma e Buenos Aires ci sono stati rapporti "ambivalenti", "ma non si possono negare i legami di sangue, che culturalmente rendono i nostri popoli fratelli". Ora invece "ci sono gestioni affini che creano un’occasione storica per rendere più stretti dei rapporti speciali", anche per via dell’esistenza di "valori condivisi. Di fronte alla mancanza di buon senso, noi difendiamo il libero mercato, la sovranità delle nostre nazioni, non vogliamo essere clementi con i delinquenti e al contrario appoggiare, sostenere la sicurezza, portare avanti la difesa della famiglia", ma anche la lotta contro l’immigrazione clandestina.