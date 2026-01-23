circle x black
Meloni vede Merz: "Italia e Germania più vicine che mai"

La premier nelle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice intergovernativo a Villa Pamphilj: "Costruire Europa autorevole e competitiva"

Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz - (Afp)
Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz - (Afp)
23 gennaio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da oggi Italia e Germania "sono più vicine che mai" e questa è una "buona notizia" per l'Europa. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice intergovernativo a Villa Pamphilj con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Italia e Germania, ha aggiunto la premier, sono entrambe "interpreti di una visione comune" sui dossier più strategici e perseguono "un obiettivo di fondo, cioè costruire un'Europa autorevole, consapevole del proprio ruolo nel mondo e capace di essere competitiva sullo scenario globale, capace di rafforzare la propria autonomia strategica". "Nella giornata di oggi non solo Italia e Germania confermano il loro partenariato ma decidono di rafforzarlo a ogni livello lavorando fianco a fianco su sfide cruciali per il nostro tempo".

Parlando della transizione green, Meloni spiega che "ha finito per mettere in ginocchio le nostre industrie per consegnare l'Europa a nuove e pericolose dipendenze strategiche, senza peraltro riuscire a incidere realmente nella tutela globale dell'ambiente e della natura. Siamo convinti che ci siano i margini per correggere questi errori e scongiurare il declino industriale del nostro continente, ma serve coraggio".

