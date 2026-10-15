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Mentana, Piazzapulita e il lapsus sul programma di Formigli - Video

Il direttore del Tg La7 annuncia 'Passaparola'

Enrico Mentana - (Fotogramma)
Enrico Mentana - (Fotogramma)
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15 ottobre 2026 | 23.24
Redazione Adnkronos
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"Dopo il Tg, c'è Otto e mezzo con Lilli Gruber. E dato che è giovedì, c'è Passaparola con Corrado Formigli". Enrico Mentana chiude il Tg La7 con un lapsus prima di cedere il testimone a Lilli Gruber per Otto e Mezzo e poi a Piazzapulita, il programma condotto ogni giovedì da Corrado Formigli. Dopo il break pubblicitario, la correzione.

"Mi hanno detto che ho fatto un lapsus di cui non mi sono minimamente accordo. Ho chiamato Passaparola il programma di Corrado Formigli, non merita questo lapsus. Diranno che l'ho fatto apposta o che è una gaffe freudiana perché voglio tornare a Mediaset. Tutte queste stupidaggini... Mi scuso, è solo un innocente lapsus...", chiude Mentana.

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