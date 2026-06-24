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Milano, Cottarelli: "Io candidato sindaco? No comment"

L'economista in merito alle parole del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani secondo il quale una sua candidatura come civico "potrebbe essere vincente e mettere la sinistra all'opposizione dopo il pessimo governo" di Giuseppe Sala

Carlo Cottarelli - (Fotogramma)
Carlo Cottarelli - (Fotogramma)
24 giugno 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

No comment da parte di Carlo Cottarelli su una sua possibile candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. "Su Milano non rispondo" ha detto l'economista all'Adnkronos in merito alle parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale una sua candidatura come civico "potrebbe essere vincente e mettere la sinistra all'opposizione dopo il pessimo governo" di Giuseppe Sala.

Cottarelli ha parlato anche delle operazioni di fusione tra grandi banche che "sono necessarie perché le nostre banche europee sono troppo piccole rispetto quelle americane". Secondo l'economista è necessaria la nascita di "un campione europeo, in quest'area e anche in altre, come la difesa e anche i gruppi italiani devono diventare più grandi".

Per raggiungere il fatturato di Lockheed Martin "bisogna sommare i fatturati delle 8 principali aziende europee di difesa" ha aggiunto. E per avere successo "bisogna superare le barriere mentali". Senza "sarà impossibile raggiungere quella dimensione per competere in un mondo globalizzato".

Quanto all'approvazione da parte del Senato statunitense di una risoluzione che chiede la fine delle operazioni militari in Iran, a meno di esplicita autorizzazione del Congresso, ha commentato: "Il fatto che quattro senatori repubblicani si siano schierati con la minoranza Dem è un segnale forte di un discontento diffuso nel partito Repubblicano. Prima non c’era stato alcuno spostamento di queste dimensioni".

Il gradimento di Donald Trump è in calo da diverse settimane, con il 62% degli americani che ha un'opinione sfavorevole del tycoon, e un rateo di approval tra il 34 e il 36%. Un divario che Cottarelli definisce "molto sfavorevole".

"L’unico fatto positivo a favore di Trump - aggiunge - è il forte calo nel prezzo della benzina dai 4,5 dollari al gallone, è ora sotto la media nazionale, a 3,93 dollari al gallone". Incerta la produzione industriale: "Va su e giù, gli ultimi dati non erano ottimi" ma l'economia statunitense resta in crescita.

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Milano cottarelli sindaco milano carlo cottarelli milano candidato sindaco
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